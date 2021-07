Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ankara prosegue con ruolo destabilizzante (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha incontrato ieri i responsabili su questioni estere delle forze parlamentari per fare un punto sugli ultimi sviluppi legati alla questione cipriota. Giorgos Katrougalos, referente del principale partito di opposizione la colazione Syriza-Alleanza Progressista, ha sottolineato la necessità di collegare l'avvio del negoziato sul potenziamento dell'Unione doganale Ue-Turchia con impegni specifici per la questione di Cipro e l'impegno al ricorso al tribunale speciale dell'Aia per le questioni sulle Zone economiche esclusive tra Grecia e Turchia. "La situazione nelle relazioni greco-turche è cruciale e sfortunatamente la reazione del governo non è adeguata alle circostanze o alla crucialità della situazione", ha affermato Katrougalos ripreso dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". "Avevamo avvertito che la scelta di procrastinare la diplomazia per avere un'estate tranquilla è stata una scelta sbagliata", ha sottolineato Katrougalos, ex ministro degli Esteri dell'ultimo governo di Alexis Tsipras. Infine, Katrougalos ha affermato che il governo dovrebbe chiedere all'Ue il congelamento dell'unione doganale Ue-Turchia e cercare soluzioni. "È tempo che il Paese svolga una politica estera attiva e vigorosa", ha sottolineato. (segue) (Gra)