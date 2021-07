Libano: l'Unione europea adotta un quadro per sanzioni mirate contro chi ostacola democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha adottato un quadro per imporre misure restrittive mirate, volte ad affrontare la situazione in Libano. Questo quadro prevede la possibilità di imporre sanzioni contro persone ed entità responsabili di minare la democrazia o lo stato di diritto in Libano attraverso una delle seguenti azioni: ostacolare o minare il processo politico democratico, ostacolando costantemente la formazione di un governo o ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento delle elezioni; ostacolare o minare l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e sostenuti dagli attori internazionali, compresa l'Ue, per migliorare la responsabilità e il buon governo nel settore pubblico o l'attuazione di riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario, compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria sull'esportazione di capitali; gravi illeciti finanziari, concernenti fondi pubblici, nella misura in cui gli atti in questione siano contemplati dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e l'esportazione non autorizzata di capitali. Le sanzioni consistono in un divieto di viaggio verso l'Ue e nel congelamento dei beni delle persone e di entità. Inoltre, alle persone e alle entità dell'Ue è fatto divieto di mettere a disposizione fondi alle persone o alle entità indicate. Dopo l'esplosione avvenuta nel porto di Beirut il 4 agosto 2020, l'esecutivo si occupa della gestione degli affari correnti. Nel Paese la situazione è in costante deterioramento anche a causa della mancata formazione di un governo dell'ex premier designato Saad Hariri. Attualmente si attende l'esito delle consultazioni portate avanti dal nuovo primo ministro designato, Najib Miqati. (Res)