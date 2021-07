Roma 2021: Calabrese (M5s) a Gualtieri, città ha partecipato a bandi Mit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 16 ottobre del 2020 per la metro C abbiamo trasmesso come in accordo con la ex ministra De Micheli, e come da procedura richiesta dal Cipe per le relative valutazioni economiche, il progetto definitivo della stazione Venezia e lo studio preliminare per la tratta T2 fino a Clodio - prosegue l'assessore Calabrese -. La scadenza di ottobre ci era stata indicata proprio per l’inserimento del finanziamento in Legge di Bilancio, ma non ci ha risposto nessuno. Lei era il Ministro delle Finanze, anche se è difficile crederlo può dire di non aver ricevuto informative dalle strutture correlate al suo ex dicastero, ma non può dire che 'Virginia Raggi non ha presentato progetti per le metro'. Se non è chiaro, abbiamo fatto esattamente come avevano fatto Milano e Torino, anche perché dal 2019 il il bando Mit non era più stato riattivato (chissà, forse proprio perché le risorse erano finite tutte per le metro di Milano e Torino?). Se i nostri progetti per la metro C fossero stati inseriti subito in Legge di Bilancio oggi non solo Roma avrebbe più finanziamenti, ma sarebbe la città italiana che per il Tpl ne avrebbe di più in assoluto". (segue) (Rer)