Roma 2021: Calabrese (M5s) a Gualtieri, città ha partecipato a bandi Mit (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Evidentemente, le note istituzionali valgono meno di una telefonata - prosegue Calabrese -. Mi fa rabbrividire che un ex ministro abbia la faccia tosta di dire che la sua politica di investimenti, di fatto, si è retta su delle 'chiamate' e non sulle procedure di valutazione e istruttoria costruite dal ministero dei Trasporti. Lei non ha mosso un dito neanche alla fine del 2020. Dopo non aver avuto alcuna risposta, infatti abbiamo provato a ricevere quei finanziamenti sempre in Legge di Bilancio tramite un emendamento ad hoc. Ma anche in quel caso nulla. Strano che non se ne sia accorto, gli emendamenti si discutevano nella Commissione che come ministro di riferimento aveva proprio lei. Pertanto, non sono mancati i progetti. È mancata esclusivamente la sua volontà politica. E ora dovrà spiegarlo a tutte le romane e i romani. Il boomerang delle falsità sul non aver fatto i progetti le sta tornando indietro sui denti, non tanto perché dice di essere romano, quanto perché a Roma lei vorrebbe fare pure il sindaco", conclude. (Rer)