Cile: Codelco dichiara utili netti per 3,675 miliardi di dollari nel primo semestre

- La società statale cilena Codelco, il più grande produttore di rame al mondo, ha dichiarato nel primo semestre del 2021 utili netti per 3,675 miliardi di dollari. Si tratta, si legge in una nota della società, della cifra più alta degli ultimi dieci anni e rappresenta un incremento dell'868 per cento su anno. La performance è dovuta oltre che all'aumento della produzione del 7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, soprattutto all'incremento del prezzo della materia prima nel mercato internazionale. Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato inoltre di 5,16 miliardi di dollari, con un incremento del 174 per cento su anno. Il presidente di Codelco, Juan Benavides, ha sottolineato il livello di "eccellenza" dell'amministrazione e ha affermato che "Codelco si sta evolvendo per essere più competitiva e consegnare i suoi utili al paese nei prossimi 50 anni". Il presidente esecutivo, Octavio Araneda, ha ammesso da parte sua che "il prezzo del rame è stato un fattore determinante", ma ha ricordato anche "l'aumento della produzione, il livello di costi risultati inferiori a quelli messi in bilancio e l'aumento delle vendite". (segue) (Abu)