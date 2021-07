Cile: Codelco dichiara utili netti per 3,675 miliardi di dollari nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cinquant'anni dalla statizzazione di Codelco, Araneda ha inoltre ricordato che "in questi primi cinque decenni, da quando il rame è passato nelle mani di dello Stato, Codelco ha contribuito allo sviluppo del Paese con oltre 115 miliardi di dollari di eccedenze, che rappresentano l'8 per cento delle entrate fiscali del periodo. Le vendite all'estero della società in questo periodo, ha aggiunto Araneda, "hanno fruttato 311 miliardi di dollari, equivalenti a circa il 20 per cento delle esportazioni totali", e che la stessa Codelco "ha generato investimenti per 68 miliardi di dollari, che rappresentano il 5 per cento di tutti gli investimenti effettuati nel Paese". Il presidente esecutivo ha quindi affermato che "l'azienda continuerà a impegnarsi per migliorare tutti gli indicatori, in particolare quelli relativi alla sua cultura organizzativa, per continuare a contribuire allo sviluppo e al progresso del Cile". (Abu)