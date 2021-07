Urbanistica: assessore Lazio, bene impegno Montuori, aspettiamo consegna aree in tempi brevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contento che l'assessore Montuori ha garantito la rapida cessione delle aree nei piani di zona per consentire il completamento delle opere di urbanizzazione da parte dell'Amministrazione regionale e di Astral. L'assessore capitolino, però, deve essere stato male informato dai suoi uffici sulla consegna dell'area del piano di zona di Trigoria: non c'è stata alcuna discrezionalità da parte della Regione o di Astral, ma la mera impossibilità di acquisire quell'area perché ancora non ci sono progetti definitivi e approvati. In pratica, per il piano di zona di Trigoria, il Comune non ha ancora indicato le opere da realizzare. Aspettiamo in tempi brevissimi, invece, la cessione delle aree dei piani di zona di Piansaccoccia, Castelverde, Colle Fiorito e Torresina, dove ci sono tutte le progettazioni approvate e uno stanziamento pronto di oltre 10 milioni di euro per aprire immediatamente i cantieri e portare opere e servizi, che i cittadini di queste periferie di Roma aspettano da molti anni". È quanto dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio. (Rer)