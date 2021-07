Oman: colloquio ministri Israele-Regno Unito, rispondere ad attacco contro Mercer Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, e l’omologo britannico, Dominic Raab, hanno discusso al telefono di una potenziale risposta all’attacco subito da una nave gestita da Israele vicino al Golfo dell’Oman, in cui sono rimaste uccise due persone. “Sono in costante contatto con il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, stasera gli ho accennato alla necessità di rispondere severamente all'attacco contro la nave in cui è stato ucciso un cittadino britannico. Inoltre, ho incaricato le ambasciate a Washington, Londra e alle Nazioni Unite di lavorare con i loro interlocutori nell'amministrazione e le relative delegazioni presso la sede delle Nazioni Unite a New York”, ha scritto il ministro israeliano in un tweet. "L'Iran non è solo un problema israeliano, ma un esportatore di terrorismo, distruzione e instabilità che danneggia tutti noi. Non dobbiamo mai rimanere in silenzio di fronte al terrorismo iraniano, che danneggia anche la libertà di navigazione", ha aggiunto Lapid in un tweet.(Res)