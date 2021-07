UniCredit: in scenario avverso stress test Eba indice Cet1 al 9,22 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha partecipato allo stress test 2021 condotto a livello europeo dall'Autorità bancaria europea (European banking authority, Eba), in collaborazione con il meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, Ssm), la Banca Centrale Europea (Bce) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, Esrb). UniCredit prende nota dell'annuncio effettuato oggi da Eba e dalla Bce sullo stress test a livello europeo e conferma pienamente il risultato dell'esercizio. Lo stress test europeo 2021 non prevede una soglia di pass-fail, è invece pensato per essere utilizzato come un'importante base di informazioni ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, Srep). I risultati quindi aiuteranno le autorità competenti a valutare la capacità di UniCredit di soddisfare i requisiti prudenziali in scenari avversi. Lo scenario avverso dello stress test è stato definito da Bce/Esrb e copre un orizzonte temporale di tre anni (2021-2023). Lo stress test è stato condotto assumendo un bilancio statico a fine dicembre 2020 e quindi non tiene conto di future strategie di business e altre azioni manageriali. Non rappresenta un'indicazione dei futuri profitti di Unicredit. I risultati di UniCredit sono i seguenti. Scenario base: nel 2023 un Cet1r fully loaded al 15,66 per cento, 52pb in più rispetto al Cet1r fully loaded a fine dicembre 2020. Nel 2023 un Cet1r transitional al 15,80 per cento, 16pb in meno rispetto al Cet1r transitional a fine dicembre 2020. Scenario avverso: nel 2023 un Cet1r fully loaded al 9,22 per cento, 592pb in meno rispetto al Cet1r fully loaded a fine dicembre 2020. Nel 2023 un Cet1r transitional al 9,59 per cento, 637pb in meno rispetto al Cet1r transitional a fine dicembre 2020. Il Cet1r fully loaded di UniCredit al secondo trimestre 2021 è pari al 15,50 per cento (Cet1r transitional al 16,11 per cento).(Com)