Roma: Anas, da lunedì al via lavori manutenzione galleria Prima Porta

- Oggi Anas, attraverso il proprio sito istituzionale, ha informato la cittadinanza che il prossimo lunedì saranno avviati i lavori di manutenzione programmata della galleria "Prima Porta" lungo la strada statale 3 "Flaminia". Le lavorazioni, che verranno eseguite nei giorni feriali in orario notturno, dalle 22:00 alle 06:00, interesseranno la canna direzione Riano - Morlupo e prevedranno il ripristino corticale, l'impermeabilizzazione dei giunti, la pulizia e la totale ritinteggiatura della galleria. Sempre Anas informa che da lunedì il traffico in direzione Riano - Morlupo verrà deviato sulla galleria in direzione Cimitero Prima Porta, proseguendo sulla viabilità locale per poi reimmettersi sulla via Flaminia al km 15,200. I lavori saranno ultimati entro il prossimo 30 settembre.(Com)