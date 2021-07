G20: Franceschini, sì unanime alla Dichiarazione di Roma da ministri della cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata approvata alla unanimità la Dichiarazione di Roma dei ministri del G20 della Cultura. Non è una dichiarazione simbolica, ma un documento di 32 punti che è stato studiato e condiviso nei contenuti per mesi tra i Paesi. Ne dobbiamo essere davvero molto orgogliosi. Se ne parlerà per molti anni come un punto di inizio. Si introduce la Cultura nei lavori del G20, riconoscendone il valore economico. Abbiamo ottenuto, inoltre, l'impegno di tutti i Paesi membri nella creazione di forze per l'intervento a protezione del patrimonio culturale a rischio nelle aree di crisi". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al termine dei lavori della Ministeriale Cultura del G20 della Cultura, tenutasi per la prima volta il 29 e 30 luglio nell'Anfiteatro Flavio e a Palazzo Barberini su iniziativa della Presidenza di turno italiana. Il documento è stato vagliato dai ministri e dalle delegazioni dei 20 paesi partecipanti insieme ai vertici delle principali organizzazioni internazionali attive in materia, tra cui: Unesco, Ocse, il Consiglio d'Europa, l'Unione per il Mediterraneo, le organizzazioni internazionali del settore culturale quali Iccrom, Icom, Icomos, i protagonisti del contrasto agli illeciti contro il patrimonio culturale quali l'agenzia delle Nazioni Unite per il contrasto al crimine Unodc, Interpol e l'organizzazione doganale Wco, con il coinvolgimento diretto nei lavori anche il gruppo di outreach del G20 rivolto alle nuove generazioni (Y20). Nel corso di quasi un anno di lavoro sono state individuate cinque principali aree di interesse su cui il G20 Cultura ha concentrato i propri sforzi, culminati nel vertice di Roma. (segue) (Com)