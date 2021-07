G20: Franceschini, sì unanime alla Dichiarazione di Roma da ministri della cultura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Affrontare il cambiamento climatico attraverso la cultura. Gli eventi avversi causati dal cambiamento climatico mettono in pericolo il patrimonio culturale, riconosciuto dai Ministri della Cultura dei Paesi G20 come un grande potenziale per guidare l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile e contribuire significativamente alle soluzioni per il clima. Per questo motivo l'azione per il clima va inserita più saldamente all'interno delle politiche culturali, accogliendo con favore gli sforzi di tutti gli organismi internazionali e intergovernativi del settore. Costruzione di capacità attraverso la formazione per affrontare la complessità del mondo contemporaneo e le sfide proprie del settore culturale, tra cui la rapida digitalizzazione, la transizione verde e il cambiamento demografico, e per contribuire a raggiungere gli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile. Per questo i ministri della Cultura dei Paesi G20 si sono impegnati a riconoscere: la necessità di rafforzare le sinergie tra cultura e istruzione; l'importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni e delle comunità indigene nella conservazione culturale; i benefici di un migliore collegamento dei sistemi scientifici, educativi e professionali; la capacità essenziale della cultura di innovare e nutrire le nazioni e le società; il ruolo dell'educazione e dell'interpretazione del patrimonio culturale per promuovere l'apprezzamento e il rispetto della diversità culturale; il ruolo dei luoghi della cultura e della formazione come chiave per sviluppare l'istruzione e l'apprendimento. Transizione digitale e nuove tecnologie per la cultura, attraverso la promozione della trasformazione digitale e tecnologica nei settori culturali e creativi come nuove forze trainanti per la crescita, facilitando l'accesso universale e la partecipazione alla cultura e promuovendo la diversità culturale. Per questo i Ministri della Cultura dei Paesi G20 si sono impegnati a riconoscere: la crescente importanza dell'ambiente digitale nella trasmissione di contenuti culturali e creativi; l'importanza di creare un ecosistema digitale sano e sicuro; la necessità di superare i divari digitali che sono stati aggravati dalla pandemia di Covid-19; i benefici per la cultura e il patrimonio culturale dell'innovazione delle tecnologie più avanzate.