El Salvador: indagato, ex presidente Sanchez Ceren ottiene nazionalità del Nicaragua

- Il governo del Nicaragua ha concesso a Salvador Sanchez Ceren, l'ex presidente del Salvador ricercato dalla giustizia nazionale con l'accusa di "arricchimento illecito" e "riciclaggio di denaro sporco", la nazionalità nicaraguense. La decisione del governo di Daniel Ortega è comparsa nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale. Sanchez Ceren, indagato per fatti risalenti a quando era vicepresidente del governo di Mauricio Funes (2009-2014), si troverebbe da inizio anno proprio nella capitale del Nicaragua, Managua. Mercoledì la procura salvadoregna aveva inviato un ordine di cattura internazionale per l'ex presidente ed altri esponenti del Frente Farabundo Martì para la Liberacion nacional (Fmln), l'ex partito di governo. L'ordine trasmesso all'Interpol si estende anche all'ex ministro delle Opere pubbliche, Gerson Martinez, alla ex viceministra dell'Ambiente Lina Pohl, all'ex ministro della Giustizia, Manuel Melgar e all'ex vice ministro del'Agricoltura, José Guillermo Lopez Suarez. Gli indagati avrebbero secondo gli inquirenti ricevuto diverse quantità di denaro "in contati", al di fuori dello stipendio e della legalità. Le indagini sono iniziate nel 2019 come parte di un percorso mirato a recuperare 351 milioni di dollari. (segue) (Mec)