Roma 2021: De Vito, Assemblea capitolina lavori anche ad agosto, fino a scioglimento per elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, esponente di Forza Italia proporrà ai capigruppo di far procedere i lavori dell'Aula Giulio Cesare fino al 19 agosto, ultimo giorno utile qualora si votasse il 3 ottobre, per l'approvazione di atti di bilancio ma anche di altre delibere. In una nota De Vito spiega: "Il bilancio di un Comune è senza dubbio uno tra gli atti più importanti di un'amministrazione, perché rappresenta lo strumento per illustrare ai cittadini le entrate e le uscite di un ente pubblico. Ma è anche vero che non è l'unico: a breve distanza dalle elezioni, infatti, sono molte le delibere pronte che ancora devono essere approvate da Roma Capitale. Penso alle decine e decine di debiti fuori bilancio, risorse che cittadini e imprese attendono da tempo e che richiederanno almeno una seduta ad hoc; alle delibere urgenti dei dipartimenti e ad altre molto importanti di iniziativa consiliare, senza contare i numerosi adempimenti da portare a compimento". (segue) (Rer)