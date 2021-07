Roma 2021: De Vito, Assemblea capitolina lavori anche ad agosto, fino a scioglimento per elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questi motivi, De Vito precisa: "In sede di capigruppo pertanto inviterò tutti i rappresentanti delle diverse forze politiche, pur nel rispetto delle loro prerogative di maggioranza relativa da un lato e di opposizioni maggioritarie dall'altro, ad assumere un atteggiamento responsabile nei confronti dell'ente e dei cittadini romani proponendo che l'Aula lavori tutto il mese di agosto, fino alla scadenza del 45esimo giorno prima delle elezioni, che potrebbe essere il 19 agosto ove si votasse il 3 ottobre e valutando insieme ai capigruppo quella che potrebbe essere la migliore modalità di lavoro: la videoconferenza o la presenza in Aula. Auspico infine - conclude il presidente dell'Assemblea capitolina - che si possa chiudere con un'ultima conclusiva seduta sui poteri di Roma Capitale, consiglio tematico di cui sono stato primo proponente, che traghetti finalmente verso una consiliatura costituente". (Rer)