Pa: Brunetta a commercialisti, al via portale reclutamento, partecipate a gioco modernità

- “Il Portale del reclutamento è pronto, aspettiamo solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto approvato ieri notte al Senato, che passerà il vaglio finale della Camera nei prossimi giorni, e poi sarà aperto e per tutto il mese di agosto funzionerà in via sperimentale per l'inserimento dei curricula. La prossima settimana incontrerò la bravissima responsabile della Gazzetta Ufficiale, Laura Alessandrelli. Tutti noi abbiamo sempre considerato la Gazzetta Ufficiale come qualcosa di lontano, di polveroso, di ottocentesco. Io voglio rompere gli schemi e costruire una strettissima collaborazione tra il Portale del reclutamento e la Gazzetta Ufficiale, una totale sinergia sulla pubblicazione dei bandi di concorso. È un piccolo segno, ma indicativo del percorso nuovo che vogliamo intraprendere, cominciato proprio con la riforma dei concorsi, che ora sono totalmente digitalizzati e si concludono in 100 giorni, con prove della durata di un’ora”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo al convegno "Next generation Eu e la figura del Recovery plan specialist" promosso da Saf Academy - Scuola di alta formazione Medioadriatica Commercialisti. (segue) (Com)