Vaccino: Ronzulli (FI), in Lombardia risultato eccezionale

- "L'andamento della campagna vaccinale evidenzia come la Lombardia sia un esempio di efficienza e virtuosismo. A oggi sono state somministrate ben 12 milioni di dosi, un numero che conferma come sia la prima regione italiana per numero di inoculazioni e che le consentirà di raggiungere a breve un'ampia immunizzazione di massa. È un risultato eccezionale che premia l'ottimo lavoro di Forza e Italia e del centrodestra che, anche in questa fase di emergenza straordinaria, hanno dato ancora una volta prova di grande capacità, di competenza e di buongoverno. Chi per mesi ha tentato di sminuire il grande lavoro della Regione Lombardia è oggi smentito dai fatti e non può fare altro che trincerarsi nel silenzio". Lo afferma in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. (Com)