Egitto-Sud Sudan: firmati accordi nel settore della sanità e dell'irrigazione

- L'Egitto e il Sud Sudan hanno firmato oggi diversi accordi nei settori della sanità, dell'aviazione, dell'istruzione, della potabilizzazione e dell'irrigazione, in occasione della visita al Cairo di una delegazione sud sudanese. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" il ministro dell'Irrigazione e degli affari idrici del Sud Sudan, Manawa Peter. "Abbiamo relazioni strategiche con l'Egitto. La visita dell'attuale delegazione al Cairo è per fini economici. Un'altra delegazione è attesa in futuro e si occuperà di altri settori", ha detto il ministro, sottolineando che i progetti aiutano molto nello sviluppo delle infrastrutture a beneficio dei cittadini del Sud Sudan. Il ministro ha indicato che il suo Paese potrebbe avvicinarsi all'Egitto e all'Etiopia nel quadro della crisi della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) perché ha rapporti con due Paesi, oltre a essere un Paese a valle e allo stesso tempo alla sorgente del fiume Nilo. Il ministro ha offerto all'Egitto la possibilità di coltivare piantagioni che hanno bisogno di molta acqua nel Sud Sudan, per risparmiare acqua. Infine, Peter ha indicato che il suo Paese sta cercando finanziamenti per realizzare alcuni progetti, come quello della diga di Wau, per generare elettricità in collaborazione con l'Egitto. (Cae)