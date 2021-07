Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), su ex deposito Atac no utilizzi per svendita immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scelta sull'utilizzo dei beni comuni e degli spazi vuoti della città e del patrimonio pubblico non possono e non devono essere affrontate nel segno della sola valorizzazione economica e della svendita immobiliare, logiche che hanno e stanno contraddistinguendo l'azione politica della sindaca Raggi, in tutto il suo mandato e ad anche oggi al suo scadere. Il deposito di Atac di San Paolo deve essere un'occasione di riscatto, recupero e valorizzazione, per tutto il quartiere e per il territorio. Già oggi il fatto che oggi si svolga il Farmer's Market dentro il deposito, dimostra le potenzialità di un utilizzo utilizzo collettivo e che coinvolga imprese, realtà sociali e culturali, locali e cittadine". Così in una nota Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII. "Un bene pubblico come l'ex deposito Atac di San Paolo rappresenta un potenziale irrinunciabile per essere regalato alle scelte speculative di multinazionali che si contraddistinguono per offrire lavoro precario e non tutelato. Abbiamo una sfida davanti nei prossimi 5 anni, e il PNRR n'è l'esempio, quello della rigenerazione futura disegna una idea di città dopo la Pandemia: sviluppo locale, servizi e welfare di prossimità".(Com)