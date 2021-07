Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ankara prosegue con ruolo destabilizzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dendias, "per la Grecia, la stabilità e la coesione del Libano sono una priorità fondamentale". "Il Libano è rappresenta una via di accesso oltre che "un Paese vicino, parte del nostro immediato vicinato". "Qualsiasi ulteriore destabilizzazione avrà conseguenze negative per il nostro paese e per l'Ue", per questo, "sosterremo anche il Libano all'interno dell'Ue", ha proseguito. Il ministro degli Esteri greco ha auspicato che le sfide vengano affrontate quanto prima, sia all'interno che all'esterno del Paese. "Vorremmo vedere la formazione di un governo stabile, che adotterà le misure necessarie per accettare gli aiuti esteri disponibili e porterà alle elezioni in Libano nel 2020-2022", ha osservato ancora Dendias. (segue) (Gra)