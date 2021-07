Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ankara prosegue con ruolo destabilizzante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giorni dell'Impero ottomano "sono finiti", ha detto ieri il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias, al termine dell'incontro avuto con i responsabili Esteri delle forze parlamentari per fare un punto sugli ultimi sviluppi legati alla questione cipriota. "La Turchia deve finalmente capire che non può più comportarsi come se fossimo nel XVIII o XIX secolo", ha dichiarato Dendias ripreso dai media di Atene. "I giorni dell'Impero ottomano sono finiti. Il rispetto del diritto internazionale e del diritto del mare sono i principi che governano le relazioni tra gli Stati", ha affermato Dendias secondo cui è necessario "sapere che questo è nell'interesse della società turca, gran parte della quale credo condivida già queste opinioni". (segue) (Gra)