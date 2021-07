Mediterraneo orientale: ministro Esteri greco, Ankara prosegue con ruolo destabilizzante (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre gli sviluppi nelle relazioni greco-turche e la questione di Cipro sono stati al centro del colloquio tra Dendias e Giorgos Marinos, rappresentante del Partito comunista (Kke). "Sono crollati le narrazioni sul presunto allentamento della tensione coltivata nel periodo precedente dall'Ue, dal governo greco e dagli altri partiti politici" e "oggi siamo di fronte a una situazione molto allarmante", ha detto Marinos. "Esprimiamo opposizione a qualsiasi soluzione divisiva per Cipro", ha sottolineato aggiungendo che il Kke sta lottando per una "Cipro indipendente, unica e non a due Stati, con una sola sovranità, una nazionalità e con una personalità internazionale e senza truppe militari". Infine, ha condannato la "partecipazione del governo greco all'annuncio pericoloso e inaccettabile insieme a Stati Uniti e Israele e altri governi contro Cuba". (segue) (Gra)