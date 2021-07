Trasporti: Figliomeni (Fd'I), stazioni trenino e metro ancora inaccessibili per disabili e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspichiamo che dopo essersi svegliato dopo un lungo torpore sullo stato deficitario del Tpl l'assessore Calabrese abbia un ulteriore sussulto per quanto concerne le stazioni della tratta Roma-Lido e della metropolitana. Da mesi ci sono ascensori rotti, scale mobili ferme per guasti tecnici o dilatati lavori di manutenzione, tornelli che non si aprono e passaggi pedonali ancora chiusi per il Covid". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni responsabile nazionale politiche sociali di Fratelli d'Italia. "Siamo molto contrariati per il fatto che i disabili, costretti su una sedia a rotelle o con difficoltà motorie e sensoriali, siano ostaggio di una amministrazione superficiale che, attraverso i suoi membri più rappresentativi, derubrica a 'bla bla bla' ogni richiesta di intervento che abbiamo presentato nel corso della consiliatura - aggiunge -. Ogni giorno questa amministrazione si riempie la bocca con fantomatici progetti, ripartenza e speranza ma, con riguardo alle persone che hanno delle disabilità, per loro ogni speranza di muoversi liberamente è destinata a rimanere vana e tutto ciò comporta una dolorosa lesione del loro diritto all'eguaglianza, alla non discriminazione e all'inclusione sociale. È necessaria quanto prima una rapida e totale discontinuità sul fronte dell'accessibilità e dell'abbattimento di tutte le barriere, architettoniche e non, e questo sarà uno dei temi che, con Michetti, cercheremo di affrontare con forza e determinazione", conclude Figliomeni. (Com)