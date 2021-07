Messico: Lopez Obrador, oltre duecento vite salvate senza arrestare figlio del "Chapo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio ha permesso a Lopez Obrador di ribadire la sua scelta di "abbracci e non sparatorie" ("abrazos y no balazos") come metodo "più efficace" per risolvere il problema della violenza. "È importante e soprattutto qui a Sinaloa, dire che da quando siamo arrivati abbiamo deciso di non dichiarare guerra a nessuno, e abbiamo scelto di affrontare le cause che danno origine alla violenza. La strategia nostra è diversa, non si può affrontare la violenza con la violenza, non si può, non funziona e non è umano affrontare il male con il male. Il male occorre affrontarlo facendo il bene, e questo ai conservatori con una mentalità autoritaria non torna, no gli piace perché sono molto più legati all'occhio per occhio e dente per dente", ha aggiunto il presidente ricordando gli investimenti "in programmi per il benessere, per i giovani e l'educazione, per la loro possibilità di entrare nel mondo del lavoro". (segue) (Mec)