Messico: Lopez Obrador, oltre duecento vite salvate senza arrestare figlio del "Chapo" (3)

- Nel pomeriggio del 17 ottobre, una pattuglia di trenta elementi delle forze di sicurezza ha preso il controllo di un edificio a Culiacan e individuato, tra gli altri, il figlio del boss. La delinquenza organizzata ha in breve "circondato l'edificio con una forza superiore a quella della pattuglia". Di lì a poco "altri gruppi hanno realizzato azioni violente contro la cittadinanza in diversi punti della città generando una situazione di panico", portando il gabinetto di sicurezza messicano a richiamare gli agenti e lasciando libero Ovidio Guzman. Il presidente Lopez Obrador aveva da subito difeso l'operato delle forze di sicurezza. "Non è una dittatura militare ma un governo civile, i fatti dimostreranno" che quella operata dalle forze di sicurezza è stata la "scelta migliore". Un maggiore impiego della forza nella lotta al crimine "è stato già sperimentato ed è stato un insuccesso", aggiungeva il capo dello stato ricordando l'uso massiccio dell'esercito con compiti di polizia interna voluto dalle amministrazioni precedenti. Lopez Obrador si era anche detto pronto a illustrare anche davanti alla giustizia la decisione di liberare Ovidio Guzman Lopez. (segue) (Mec)