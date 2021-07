Kosovo: sottosegretario Esteri tedesco Berger a Pristina, incontri con Kurti e Osmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri tedesco, Miguel Berger, si è recato in visita a Pristina dove ha incontrato il premier kosovaro Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Nell'incontro con Kurti, Berger ha espresso le condoglianze per le vittime dell'incidente del pullman uscito di carreggiata in Croazia mentre si trovava sulla strada tra la Germania ed il Kosovo per riportare in patria un gruppo di cittadini del Paese balcanico. Kurti, da parte sua, ha espresso le condoglianze alla Germania per le vittime delle recenti alluvioni. Al centro del colloquio tenutosi ieri ci sono state le prospettive di cooperazione economica, in particolare per quanto riguarda il sostegno tedesco, tramite il Processo di Berlino, al rafforzamento della cooperazione regionale nei Balcani. (segue) (Alt)