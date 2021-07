Etiopia: convoglio Pam bloccato nel Tigrè autorizzato a partire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte di un convoglio di 200 camion di aiuti messi a disposizione dal Programma alimentare mondiale (Pam) e bloccato mentre si dirigeva verso la regione in conflitto del Tigrè è stata ora autorizzata a partire. Lo ha annunciato oggi la stessa agenzia Onu, secondo cui un convoglio di 44 camion è partito mercoledì scorso da Semera, capitale della vicina regione di Afar, ma deve ancora raggiungere il Tigrè e non è ancora chiaro dove sia arrivato. Anche i restanti camion del convoglio - rimasti a Semera "in attesa di nulla osta da parte delle autorità della sicurezza" - sono stati ora autorizzati a partire per il Tigrè, ha precisato un portavoce del Pam citato dall'emittente "Bbc" auspicando che l'arrivo del convoglio, che trasporta oltre 900 tonnellate di cibo, possa ricostituire le scorte anche se "è solo una goccia nell'oceano". Il Pam afferma che ogni giorno nel Tigrè sono necessari almeno 100 camion per fornire aiuti alla popolazione vittima del conflitto. Più di cinque milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria nella regione, con 400 mila di esse che vivono in condizioni di carestia dopo mesi di conflitto, afferma l'Onu. (Res)