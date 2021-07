Roma 2021: Calabrese (M5s), visione Gualtieri su mobilità è brutta copia del nostro programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La visione di Gualtieri sulla mobilità è la brutta copia del nostro programma. La sua idea è rilanciare la cura del ferro avviata per il Giubileo del 2000. Peccato, però, che dal 2000, nei 16 anni prima del nostro insediamento, sono stati realizzati solo 300 metri di tram da Largo Argentina a Piazza Venezia2. Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Peccato che abbiano disastrato ogni impianto amministrativo per la realizzazione delle metro, compreso quello della linea C, tanto che l’opera è finita sui tavoli del tribunale. Risultato? La realizzazione di metà dell’opera, fino a che siamo stati costretti a richiedere e ottenere un commissario, per tracciare una linea netta rispetto al passato, e poter accelerare i lavori recuperando gli anni persi. Ripeto, 16 anni, senza progetti - spiega -. È quanto abbiamo trovato nel 2016.Per il resto Gualtieri, visto che promette la cura del ferro che doveva essere realizzata oltre 20 anni fa, poteva riferirsi a ciò che doveva essere fatto prima del 2000. Ma anche qui non può farlo, perché allora dovrebbe spiegare come mai le stesse forze politiche con cui si accompagna oggi non realizzarono il tram Termini-Vaticano-Aurelio, che era bello e pronto prima del 2000 per essere cantierizzato. E perché non lo ha fatto neanche dopo. Ora lo realizzeremo noi, grazie al lavoro progettuale, aggiornato alla normativa vigente". (segue) (Rer)