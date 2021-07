Roma 2021: Calabrese (M5s), visione Gualtieri su mobilità è brutta copia del nostro programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La verità è che questo candidato non ha idee sue - aggiunge Calabrese - ha copiato tutto dal nostro programma del 2016. Ci ha messo dentro tutti i piani già fatti, progetti pronti per essere realizzati, ma anche quelli operativi come la Centrale operativa della mobilità, che sta cercando di intestarsi. Ridicolo. Lo abbiamo già fatto in 5 anni della nostra amministrazione. Il suo programma, però, è copiato anche male. Talmente male da non essersi neanche reso conto di aver inserito due volte lo stesso tram: la linea Termini-Centocelle-Giardinetti, che cerca di intestarsi e il tram Termini-Tor Vergata, che fa passare per una sua nuova proposta, ma in realtà è lo stesso del precedente, tanto che è esattamente il progetto su cui abbiamo già ottenuto il finanziamento ministeriale, e che sarà realizzato per il Giubileo del 2025, insieme ai tram Termini-Vaticano-Aurelio, Tiburtina, Togliatti, e Fori. Troppo facile caro Gualtieri copiare il lavoro degli altri. Del resto questo modo di proporsi, privo di visione politica, è la riprova dell’interesse e della volontà che non avete mai avuto nel realizzare la famosissima cura del ferro del 2000". (Rer)