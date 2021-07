Infrastrutture: Aspi, dal 2 agosto via a manutenzione e rinforzo gallerie sulla A9 Lainate-Como-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del piano di interventi per il potenziamento e l’ammodernamento delle infrastrutture avviato da Autostrade per l’Italia su tutta la rete in gestione, è previsto per il 2 agosto l’avvio dell’ulteriore fase di attività nelle gallerie della A9 Lainate-Como-Chiasso. In particolare, si legge in una nota, proseguiranno i lavori di consolidamento nelle gallerie Monte Quarcino Nord e Sud, Olimpino Sud e San Fermo Sud. Gli interventi di manutenzione sul rivestimento delle gallerie prevedono il rifacimento completo di alcuni conci della galleria, oltre a rinforzi eseguiti con bullonature, chiodature e applicazione di sostegni di contenimento di natura metallica. Le attività, prosegue la nota, verranno portate avanti impiegando squadre di maestranze impegnate su più turni per garantire il completamento delle attività nel minor tempo possibile. Per consentire i lavori verrà installata una deviazione di carreggiata in direzione Milano, utilizzando i bypass a monte e a valle del cantiere. (segue) (Com)