Infrastrutture: Aspi, dal 2 agosto via a manutenzione e rinforzo gallerie sulla A9 Lainate-Como-Chiasso (2)

- I lavori previsti nel fornice Nord della galleria Monte Quarcino verranno invece condotti esclusivamente in orario notturno a partire dal 23 agosto. L’intero programma dei lavori, prosegue la nota, è stato analizzato nel corso degli ultimi incontri del tavolo di confronto con gli enti territoriali e la prefettura, dopo i recenti eventi atmosferici che hanno colpito la zona di Como: l’analisi svolta non ha evidenziato nessuna particolare criticità sui percorsi alternativi individuati. La società ha poi segnalato una serie di chiusure al traffico a partire dalla mezzanotte del 2 agosto e fino alle ore 5 del 17 agosto, essendo la galleria Monte Quarcino situata immediatamente a ridosso del confine elvetico e degli ingressi di Lago di Como e Pontechiasso: una posizione che non consente l’esecuzione dei lavori deviando il traffico in carreggiata opposta ai mezzi pesanti. (segue) (Com)