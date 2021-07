Infrastrutture: Aspi, dal 2 agosto via a manutenzione e rinforzo gallerie sulla A9 Lainate-Como-Chiasso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, le chiusure interesseranno: il tratto Lago di Como-Como Centro direzione Milano, con obbligo permanente di uscita a Lago di Como sia in orario diurno che notturno per tutti i mezzi pesanti comprensivi di autobus (in orario diurno il tratto resterà percorribile per le autovetture); l’entrata Lago di Como direzione Milano, con chiusura permanente per tutte le categorie di veicoli; e l’entrata di Pontechiasso direzione Milano, con chiusura permanente per tutte le categorie di veicoli. La società ha poi annunciato un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere: in caso di necessità dovuta all’eccessivo flusso di traffico è stato previsto anche unulteriore percorso alternativo per agevolare la viabilità. (Com)