G20: dichiarazione di Roma, cultura è motore per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Protezione del patrimonio culturale, contrasto al cambiamento climatico attraverso la cultura, costruzione delle capacità attraverso la formazione e l'istruzione, transizione digitale e nuove tecnologie per la cultura. Sono questi alcuni dei punti contenuti nella dichiarazione di Roma, sui cui hanno concordato oggi a Palazzo Barberini i ministri della Cultura dei Paesi del G20. "Affermiamo il ruolo trasformativo della cultura nello sviluppo sostenibile, aiutando ad affrontare le pressioni e i bisogni economici, sociali ed ecologici", dichiarano i ministri chiedendo il pieno riconoscimento della cultura come un motore e un facilitatore per il raggiungimento degli Obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile. "Esortiamo i governi a garantire che i professionisti e le imprese culturali e creative abbiano il dovuto accesso all'occupazione, alla protezione sociale, all'innovazione, alla digitalizzazione e alle misure di sostegno al business", aggiungono i ministri chiedendo inoltre alle istituzioni culturali di fare continui progressi nelle aree dell'accessibilità anche attraverso i mezzi digitali, per facilitare la partecipazione e l'impegno nella cultura. (segue) (Res)