G20: dichiarazione di Roma, cultura è motore per lo sviluppo sostenibile (2)

- I ministri del G20 esprimono inoltre "la nostra più forte condanna della distruzione deliberata del patrimonio culturale tangibile e intangibile" per cui esprimono sostegno alle "iniziative intraprese per proteggere il patrimonio culturale in pericolo e ripristinare il patrimonio culturale distrutto o danneggiato". "Siamo convinti che gli sforzi multilaterali, con l'Unesco al centro, siano cruciali per la salvaguardia e la promozione della cultura", dichiarano i ministri accogliendo con favore l'attivazione di meccanismi internazionali per un rapido intervento nelle emergenze finalizzati a proteggere e preservare il patrimonio culturale danneggiato o messo in pericolo da conflitti e disastri, anche nel contesto delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, sulla base della risoluzione 2347 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la partecipazione di Task Force nazionali su invito dell'Unesco. (segue) (Res)