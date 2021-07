G20: dichiarazione di Roma, cultura è motore per lo sviluppo sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riconosciamo inoltre l'importanza di mobilitare la società a livello locale per raggiungere la sostenibilità urbana e contribuire agli obiettivi dell'Accordo di Parigi", dichiarano i ministri riconoscendo anche l'importanza dell'azione e dell'imprenditorialità guidate dai giovani nei campi legati alla cultura e all'innovazione. "Riconoscendo l'importanza della digitalizzazione per la conservazione, l'accesso, il riutilizzo e l'educazione, incoraggiamo la cooperazione transnazionale e lo sviluppo di politiche che facilitino la missione di musei, biblioteche e archivi di preservare il patrimonio culturale per le generazioni presenti e future nell'era digitale", dichiarano ancora i ministri. (segue) (Res)