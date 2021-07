G20: dichiarazione di Roma, cultura è motore per lo sviluppo sostenibile (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla ministeriale G20 di Roma viene infine riconosciuta "l'importanza del turismo culturale sostenibile per affermare il valore della cultura come risorsa per il dialogo e la comprensione reciproca tra le persone, per la conservazione e l'apprezzamento della diversità culturale, la conservazione del patrimonio culturale e la sostenibilità delle comunità locali. Incoraggiamo - si legge nella dichiarazione di Roma - la gestione sostenibile dei siti del patrimonio culturale, la maggiore partecipazione dei settori culturali e creativi e delle comunità locali nello sviluppo del turismo e una migliore protezione in caso di flussi turistici importanti". I ministri riuniti oggi a Roma concludono ringraziando la presidenza italiana per aver organizzato la prima riunione ministeriale Cultura del G20, auspicando che tale impegno possa continuare durante la prossima presidenza indonesiana "e oltre". (Res)