Abruzzo: avviato progetto prevenzione salute orale e screening su persone fragili con Università dell'Aquila

- Con la convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e Università dell'Aquila è stato avviato il progetto di prevenzione dello stato di salute orale e screening su persone socialmente fragili con difficoltà di accesso alle cure, da attuare sui soggetti socialmente vulnerabili afferenti a percorsi di inclusione sociale. L'iniziativa è stata illustrata questa mattina all'Aquila, dall'assessore Pietro Quaresimale, il quale ha spiegato che per la realizzazione del progetto verrà utilizzata una parte del Fondo Sociale regionale 2021 destinata agli interventi per "innovazione e programmi speciali regionali". "L'obiettivo del progetto - ha spiegato Quaresimale - è quello di effettuare uno screening della salute orale di popolazioni vulnerabili sociali mediante visita odontoiatrica e di generare di un database di incidenza delle patologie orali di interesse; la vulnerabilità sociale delle classi meno abbienti nel nostro paese costituisce un aggravio dello stato della salute orale della popolazione, che si traduce in un necessario maggiore impegno dell'intervento della sanità pubblica per la risoluzione della problematica". Il progetto presentato rappresenta un percorso di orientamento, formazione e istruzione finalizzati all'inclusione sociale e al superamento di situazioni di svantaggio che condizionano l'autonomia sociale del soggetto, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento e comunque alla valorizzazione di procedure domiciliari di cura dell'apparato stomatognatico. (segue) (Gru)