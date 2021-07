Campidoglio: rinnovato protocollo d'intesa con Vicariato di Roma per ampliare spazi scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Capitolina ha confermato anche per il prossimo anno scolastico lo schema di Protocollo d'Intesa tra Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e Vicariato di Roma per la ripresa dell'attività scolastica. L'accordo consente il reperimento di ulteriori spazi per le attività educative e didattiche, che saranno messi a disposizione dal Vicariato di Roma in modo da garantire agli alunni e agli operatori scolastici il necessario distanziamento stabilito dalle norme anti-Covid. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Le parrocchie, coordinate dal Vicariato di Roma, metteranno a disposizione gli stessi spazi e le aree esterne utilizzate lo scorso anno scolastico che possano consentire agli istituti Capitolini di ampliare lo spazio-scuola e rispettare il distanziamento tra gli alunni. Roma Capitale sosterrà direttamente i costi gestionali riconducibili alla pulizia e al decoro dei locali, agli eventuali interventi di adattamento e ristrutturazione degli immobili e al rimborso forfettario per le utenze". (segue) (Com)