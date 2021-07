Campidoglio: rinnovato protocollo d'intesa con Vicariato di Roma per ampliare spazi scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a un bel lavoro sinergico, anche quest'anno, con il Protocollo d'intesa che abbiamo rinnovato con il vicariato, garantiremo gli spazi necessari per consentire ai ragazzi il ritorno a scuola in sicurezza. Un'azione necessaria per permettere a studenti, insegnanti e operatori di rispettare le norme anti-Covid con maggiore facilità", spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Visto l'ottimo risultato ottenuto nell'anno scolastico 2020-2021, anche per il prossimo rinnoviamo la proficua collaborazione con il Vicariato che consentirà ai nostri ragazzi di riprendere la didattica a settembre in sicurezza", sottolinea l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. "Con il rinnovo dell'accordo firmato già l'anno scorso con il Vicariato di Roma, garantiamo anche quest'anno un sostegno importante alle scuole del territorio cittadino, contribuendo a supportare l'organizzazione di un rientro in sicurezza a settembre per bambine e bambine, ragazze e ragazzi, tra i più penalizzati dalla pandemia e a cui dobbiamo dare il massimo supporto possibile", conclude l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì. (Com)