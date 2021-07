Milano: De Corato (Fd'I), sindaco Sala impegnato nella campagna elettorale, da mesi assente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Sindaco anche oggi ha preferito disertare, impegnato nella campagna elettorale. A fine luglio Sala obbliga il Consiglio a riunirsi in bikini da remoto per votare delle delibere tecniche, se non ci fosse stata la seduta in streaming non avrebbero avuto sicuramente il numero legale". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, evidenziando che si tratta di "un lavoro frenetico arrivato in 'zona cesarini', o forse, tralasciando la delibera di oggi, promesse elettorali da esaudire a tempo scaduto". "Una legislatura che lo ha visto da mesi assente, ingiustificato anche da colleghi della sua stessa maggioranza", conclude De Corato. (Rem)