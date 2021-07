Milano: Consiglio comunale approva disposizioni per recupero dei piani terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale ha approvato le disposizioni relative all'applicazione della legge regionale 18/2019 concernenti il recupero dei piani terra esistenti. I vani e i locali al piano terra, si legge in una nota, possono essere recuperati ad uso esclusivamente residenziale, terziario o commerciale e le altezze minime sono quelle previste dalla normativa igienico sanitaria per le specifiche destinazioni d'uso dei vani e dei locali. Sono state poi individuate alcune situazioni in cui le disposizioni non vengono applicate per esigenze di tutela paesaggistica, igienico sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico. Nello specifico: portici, gallerie pedonali o superfici anche solo parzialmente aperte; parcheggi e spazi per la sosta o manovra dei veicoli; gli accessi a edifici o immobili e alle relative pertinenze; vani e locali soggetti a servitù di uso pubblico; vani e locali di interesse pubblico o generale; immobili compresi nelle fasce di rispetto del reticolo idrogeologico e dei pozzi di captazione ad uso idropotabile; e gli spazi destinati a locale rifiuti. (segue) (Com)