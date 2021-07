Milano: Consiglio comunale approva disposizioni per recupero dei piani terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poi esclusi dall'applicazione della legge anche gli immobili già oggetto di specifica disciplina del piano dei servizi del vigente Pgt e gli spazi già oggetto di convenzioni con il comune di Milano, dal momento che la riduzione delle superfici destinate a servizi di interesse pubblico o generale influirebbe sull'interesse collettivo legato alle dotazioni territoriali. L'applicazione della norma regionale sul recupero dei piani terra, conclude la nota, è comunque esclusa per le parti del territorio soggette a operazioni di bonifiche, in assenza di conformità ambientale all'uso proposto. Tra le altre indicazioni stabilite dalla delibera, l'obbligo di nulla osta dalle competenti amministrazioni preposte in caso di immobili sottoposti a vincolo di tutela e la non trasferibilità delle superfici di piani terra recuperati ai sensi della legge regionale. (Com)