Mobilitá: Assessore Lazio, su Roma-Lido Pacetti legga le carte e lasci stare fuori onda

- “Al consigliere Pacetti basterebbe leggere gli atti della Regione per stare tranquillo senza affidarsi ai fuori onda del sindaco". Così in una nota l’assessore regionale alla Mobilità, Mauro Alessandri. "Se avesse letto le carte -continua- avrebbe scoperto che entro il 9 agosto Rfi partirà con i primi cantieri che proseguiranno poi nel 2022. Saranno effettuati lavori di riammodernamento, completamento dell’armamento, elettrificazione e tecnologia della linea, con un investimento regionale di 70 milioni di euro. Inoltre lunedì prossimo la commissione di gara aprirà le offerte economiche per l’acquisto dei nuovi treni che serviranno la linea e dal 30 agosto avvieremo la manutenzione straordinaria degli Ma 200". (segue) (Com)