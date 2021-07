Francia: Niel (Iliad) lancia Opa sulle azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xavier Niel, fondatore di Iliad, ha lanciato un'offerta di pubblico acquisto (Opa) sulle azioni del gruppo in circolazione al prezzo di 182 euro l'una. Un'operazione accolta con favore dal consiglio di amministrazione di Iliad. Niel, i manager e gli azionisti che partecipano all'operazione o trasferiscono le azioni alle società e alle holding del fondatore detengono direttamente e indirettamente il 74,9 per cento del capitale del gruppo e l'83,6 per cento dei diritti di voto. L'obiettivo è quello di ritirarsi dalla Borsa.(Frp)