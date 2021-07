G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura come strumento di crescita economica, l’impegno per sviluppare forze nazionali in coordinamento con l’Unesco per intervenire in caso di calamità naturale o attacchi terroristici “per tutelare il patrimonio dell’umanità", il legame tra cultura e cambiamenti climatici e l’impegno per la digitalizzazione del settore. Questi i punti chiave della prima ministeriale Cultura, organizzata dalla presidenza italiana del G20, secondo quanto emerso al termine dei lavori conclusisi con l’adozione della Dichiarazione di Roma. La ministeriale Cultura diventerà inoltre un appuntamento costante nel G20, come concordato anche dalla prossima presidenza indonesiana. “La Dichiarazione di Roma adottata al termine della prima ministeriale G20 Cultura”, ha dichiarato da Palazzo Barberini il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, osservando che rappresenta una “sintesi” tra Paesi distanti che proprio la cultura può far conoscere reciprocamente. Il ministro Franceschini ha sottolineato la “fortunata coincidenza” del fatto che l’Italia è tornata ad essere il Paese con il maggior numero di siti Unesco proprio prima della prima ministeriale G20 della Cultura apertasi ieri al Colosseo alla presenza del presidente del Consiglio Mario Draghi. L’Italia fatica, secondo Franceschini, ad essere orgogliosa nel campo della cultura mentre l’intero Paese per riprendere le parole del premier Draghi potrebbe essere proclamato patrimonio dell’Unesco. Secondo Franceschini, la dichiarazione di Roma è molto importante e con dei “punti molto qualificanti”. Innanzitutto, d’accordo con la prossima presidenza indonesiana, il G20 Cultura diventerà permanente. E’ stato inoltre sottolineato che la cultura è un elemento fondamentale della crescita economica. (segue) (Res)