G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo (2)

- Il ministro Franceschini ha inoltre annunciato che “è passato l’impegno” per sviluppare forze nazionali in coordinamento con l’Unesco per intervenire in caso di calamità naturale o attacchi terroristici “per tutelare il patrimonio dell’umanità". Siamo convinti che gli sforzi multilaterali, con l'Unesco al centro, siano cruciali per la salvaguardia e la promozione della cultura”, si legge nel passaggio della Dichiarazione di Roma relativo a questo impegno. “In questo contesto, accogliamo con favore l'attivazione di meccanismi internazionali per un rapido intervento nelle emergenze finalizzati a proteggere e preservare il patrimonio culturale danneggiato o messo in pericolo da conflitti e disastri, anche nel contesto delle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, sulla base della risoluzione 2347 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la partecipazione di Task Force nazionali su invito dell'Unesco”, aggiungono i ministri della Cultura del G20 nella Dichiarazione di Roma. “Creare forze di intervento sulla protezione patrimonio ovunque nel mondo venga colpito, da calamità naturali, da disastri, da crisi e da guerre, mi pare davvero un elemento molto importante”, ha spiegato il ministro Franceschini, Altri aspetti della dichiarazione di Roma, articolata su 32 punti, a suo modo di vedere, sono legati al rafforzamento della formazione, al legame tra cultura e cambiamenti climatici, ed alla digitalizzazione del settore. "Anche le crisi peggiori offrono delle opportunità", ha dichiarato Franceschini secondo cui ora c'è "voglia di consumi culturali". Franceschini ha osservato che la crisi dovuta alla pandemia da coronavirus “ha dimostrato che le nostre città sono più spente, più tristi senza la cultura”. Per questo, ha concluso, “finalmente la cultura va al centro delle scelte internazionali”. (segue) (Res)