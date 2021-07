G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione di ieri nel “luogo simbolo” per la cultura mondiale, il Colosseo, ha visto gli interventi del presidente del Consiglio Draghi, del ministro della Cultura Dario Franceschini, della direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay e del direttore del Museo egizio di Torino Christian Greco, alla presenza dei ministri delle delegazioni dei Paesi del G20. Quella tenutasi in questi due giorni a Roma è stata la prima ministeriale Cultura nella storia del G20, una “scelta strategica” legata all’importanza del settore culturale per il nostro Paese come evidenziato anche dall’esperienza della pandemia globale. In questo senso, dai lavori odierni a Palazzo Barberini, è emerso il dato allarmante del 60 per cento dei musei ancora chiusi a livello mondiale – indicato negli ultimi rapporti del Consiglio internazionale dei musei (Icom) - anche se la situazione in Italia è nettamente migliore pur rimanendo aperto il problema del dato legato agli ingressi. La cultura, secondo quanto sottolineato più volte dai ministri partecipanti, deve essere chiave di volta per la ripartenza in quanto “motore cruciale” per una crescita sostenibile, equilibrata e inclusiva, in piena sintonia con le tre priorità della presidenza italiana del G20: persone, pianeta, prosperità. (segue) (Res)