G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo (4)

- “Sono molto orgoglioso che questo debutto avvenga in Italia", ha affermato ieri sera Draghi ricordando come l’Italia sia il Paese con il maggior numero di siti che l’Unesco considera Patrimonio Mondiale dell’Umanità di alcuni scelti proprio pochi gironi fa: i cicli di affreschi del ‘300 a Padova e il suo gioiello, la Cappella degli Scrovegni; Bologna, coi suoi 62 chilometri di portici; Montecatini, inclusa tra le Grandi città termali d’Europa. Secondo il presidente del Consiglio, il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza dell'Italia. Il settore dei viaggi e del turismo vale il 13 per cento del Pil e impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e mezzo di persone, ha ricordato il capo del governo. In questo contesto, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dall’Unione europea, “investiamo in queste attività quasi 7 miliardi di euro”. “Interveniamo sul patrimonio culturale di Roma, da Cinecittà all’Appia Antica. Il Giubileo del 2025 deve essere occasione di rilancio profondo e duraturo per la città”, ha dichiarato Draghi. A suo modo di vedere, inoltre, la tutela del patrimonio artistico richiede maggiore sostenibilità ambientale. In Italia, più di dieci siti Patrimonio dell’Umanità sono in pericolo per l’innalzamento del livello del mare e il rischio di alluvioni minaccia tra il 15 e il 20 per cento dei beni culturali del nostro Paese. In questo contesto - ha ribadito Draghi, evidenziando lo stretto rapporto tra conservazione dei beni culturali e lotta al cambiamento climatico - “come co-presidenza della COP26 insieme al Regno Unito, siamo impegnati a raggiungere un accordo ambizioso sulle emissioni globali”. (segue) (Res)