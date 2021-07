G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai lavori odierni a Palazzo Barberini è emerso un dato incoraggiante sulla tendenza in calo dei furti di opere culturali e di quella in aumento nei recuperi. Secondo quanto spiegato da Roberto Riccardi, generale del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, dalla creazione del comando da lui guidato, nel 1969, sono stati recuperati in tutto 3 milioni di beni mentre solo nell’anno scorso, a dispetto dalla pandemia di Covid-19, sono stati recuperati oltre mezzo milione di beni culturali. “La sintesi è che il futuro ci restituisce il passato”, ha detto il generale, facendo notare che ci sono sempre meno furti e più opere recuperate per cui "stiamo riportando a casa tutto" anche grazie alle nuove tecnologie. (segue) (Res)