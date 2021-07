G20: l'Italia rilancia la cultura come strumento cruciale di dialogo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un riconoscimento in tal senso è arrivato anche dal segretario generale di Interpol, Jurgen Stock, secondo cui la ministeriale del G20 Cultura di Roma ha rafforzato la piattaforma di cooperazione internazionale nell’ambito della tutela del patrimonio culturale. “Il patrimonio culturale fa parte della nostra storia e identità e per questo deve essere protetto”, ha dichiarato Stock parlando della trafugazione di opere culturali come un grave crimine transfrontaliero che coinvolge “Paesi d’origine, di transito e di destinazione”. “Una delle sfide maggiori è la mancanza di visibilità pubblica, rispetto ad esempio ai crimini legati ai traffici di droga”, ha detto il segretario generale di Interpol. Stock ha poi parlato della creazione del database delle opere rubate, “che riceve 150 mila richieste l’anno”, e l’App “Id Art” gratuita ed ad accesso libero “tramite cui siamo stati in grado di recuperare otto opere d’arte in quattro Paesi diversi” e che può essere usata sia dalle forze dell’ordine che dai cittadini comuni. (Res)